POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Unfall mit Schwerverletztem

Ein Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten und einem Leichtverletzten ereignete sich gestern, 01.09.2019, um 11.30 Uhr, auf der Industriestraße Kreuzung Kopernikusstraße. Der 43-jährige Fahrer eines Mercedes befuhr die Industriestraße und wollte geradeaus Richtung Sternstraße weiterfahren. Der 78-järhige Fahrer eines Nissan Patrol befuhr die Kopernikusstraße aus Richtung Bayreuther Straße und wollte an der Kreuzung ebenfalls geradeaus fahren. Beide fuhren ungebremst in die Kreuzung ein und stießen dort zusammen. Der Mercedes wurde durch die Wuchst des Aufpralls über die Fahrbahn geschleudert. Der 43-jährige Fahrer war im Wagen eingeklemmt und musste von der Berufsfeuerwehr befreit werden. Der Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht, wo er stationär behandelt werden muss. Der Wagen des 78-Jährigen wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Ampelmast geschleudert. Der Fahrer wurde leicht verletzt, er erlitt einen Schock und eine Schürfwunde am Arm. An den Autos entstand Totalschaden, Schadenshöhe rund 26000 EUR.

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls, insbesondere Zeugen, die zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt Aussagen machen können. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

