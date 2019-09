Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeipräsenz anlässlich Fußballspiel

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagmorgen ab ca. 8 Uhr wurde am Bahnhof Ludwigshafen-Mitte und am nahegelegenen Berliner Platz der Anreiseverkehr der Fußballfans zum Spiel 1. FCK - SV Waldhof Mannheim überwacht. Über 700 Fans des SV Waldhof Mannheim traten ab ca. 9:45 Uhr über den Bahnhof Ludwigshafen-Mitte die Fahrt nach Kaiserslautern an. Es kam zu keinen besonderen Vorkommnissen. Im Einsatz waren knapp hundert Kräfte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz und der Bundespolizei.

