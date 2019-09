Polizei Düren

POL-DN: Motorradfahrer wurde schwer verletzt

Düren (ots)

Am Samstagmittag musste ein Motorradfahrer nach einem innerörtlichen Zusammenstoß mit einem Pkw durch den Rettungsdienst zur stationären Versorgung in ein Krankenhaus transportiert werden. Der Autofahrer hatte ihn offenbar übersehen.

Kurz vor 13:00 Uhr hatte ein 40 Jahre alter Autofahrer aus Nörvenich die Distelrather Straße befahren. An der Kreuzung zur Merzenicher Straße ist ein Stopp-Zeichen mit eindeutiger Vorfahrtregelung aufgestellt. Dennoch fuhr der Nörvenicher, der seine Fahrt über die querende Merzenicher Straße hinweg in Richtung Kölner Landstraße fortsetzen wollte, unter Missachtung der Vorfahrt des von rechts kommenden Krad-Fahrers in die Kreuzung ein. Dabei kam es zum Zusammenprall mit dem 52 Jahre alten Zweirad-Fahrer aus Merzenich, der mit seiner Maschine zu Fall kam. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und musste an der Unfallstelle notärztlich behandelt werden, bevor er ins Krankenhaus kam.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etlichen tausend Euro. Beide wurden durch Abschleppdienste von der Unfallstelle geholt. Die Feuerwehr war zur Reinigung der Fahrbahn am Ort. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die Unfallstelle gegen 14:15 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.

Die Ermittlungen dauern an.

