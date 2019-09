Polizei Düren

POL-DN: Zusammenstoß mit Traktorgespann

Linnich (ots)

Hoher Sachschaden und ein verletzter Autofahrer sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend auf der Landesstraße 228 zwischen Linnich und Geilenkirchen-Lindern ereignet hat.

Um 20:35 Uhr hatte ein 20 Jahre alter Autofahrer aus Linnich die L 228 in Fahrtrichtung Lindern befahren. Zur selben Zeit war ein 49 Jahre alter Landwirt aus Geilenkirchen, vom Feld kommend, mit seinem landwirtschaftlichen Gespann (Traktor und ein nachgeführter Anhänger) nach links auf die Landesstraße in Fahrtrichtung Linnich aufgefahren. Obwohl die Strecke weithin überschaubar ist, prallte der Pkw in den bereits vollständig auf der Straße aufgefahrenen landwirtschaftlichen Zug. Bei der Kollision mit dem Anhänger entstand an dem Auto Totalschaden. Es musste durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geholt werden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 25000 Euro geschätzt.

Der 20-Jährige erlitt bei dem Unfall Verletzungen; der Rettungsdienst transportierte den Linnicher zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 228 bis 21:15 Uhr in beide Richtungen gesperrt; der Verkehr wurde abgeleitet.

Aufgrund von Zeugenhinweisen besteht ein Anfangsverdacht dahingehend, dass der 20-Jährige mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein soll. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die dazu beweissichernden Maßnahmen eingeleitet.

