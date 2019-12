Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Landespolizeiorchester spielt in der Basilika - Seligenstadt

Offenbach (ots)

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

In eigener Sache:

Landespolizeiorchester spielt in der Basilika - Seligenstadt

(mm) Auch in diesem Jahr wird das Landespolizeiorchester wieder den vorweihnachtlichen Ökumenischen Gottesdienst des Polizeipräsidiums Südosthessen in der wunderschönen Einhardbasilika in Seligenstadt untermalen. Das Polizeipräsidium lädt dazu gemeinsam mit der Evangelischen und Katholischen Polizeiseelsorge am Samstag, 7. Dezember, um 15.30 Uhr, zum 24. Ökumenischen Gottesdienst unter dem Motto

Brücken bauen

ein.

Bei dem Besuch können die Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit nutzen, für einen Moment dem vorweihnachtlichen Stress zu entfliehen.

Offenbach, 5.12.2019, Pressestelle, Michael Malkmus

