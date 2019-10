Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mutmaßliche Trickdiebe

Kierspe (ots)

Unbekannte versuchten am Donnerstag mit einer vermutlich vorgespiegelten Notsituation an Geld zu kommen. Ein 41-jähriger Kiersper sah gegen 14.30 Uhr zwei Männer mit einer Landkarte in der Hand neben ihrem Wagen am Rand der Landstraße 528 stehen und hielt an. Die gut gekleideten Männer fragten aber nicht nach dem Weg, sondern erzählten, dass sie dringend ins Krankenhaus müssten. Sie hätten aber keinen Sprit mehr im Tank. Sie baten um Geld und versicherten, der Helfer bekomme es in den nächsten Tagen zurück. Der Kiersper kannte diesen Trick und holte sein Handy raus, um die Unbekannten zu fotografieren. Darauf schubsten die Männer ihn weg, stiegen in ihren schwarzen Mercedes mit bulgarischem Kennzeichen und fuhren davon. Der Kiersper verfolgte sie und rief von unterwegs die Polizei. Er verlor sie aus den Augen, als sie in Halver in Richtung Wipperfürth abbogen.

Die Männer sind um die 30 Jahre alt und ca. 1,75 Meter groß. Einer hatte einen Dreitagebart. Sie sprachen gutes Deutsch und wirkten sehr gepflegt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Trickdiebstahls. Hinweise bitte an die Polizei in Meinerzhagen, Tel. 02354/9199-0.

