Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Fahren unter Alkoholeinfluss

58-Jähriger beschädigt geparktes Auto und Verkehrsschild

Goch (ots)

Am Freitag (1. November 2019) gegen 15:00 Uhr beschädigte ein 58-jähriger aus Goch mit seinem PKW einen schwarzen Ford S-Max, der auf der Martin-Fonck-Straße abgestellt war. Als Zeugen den Gocher ansprachen, bemerkten sie, dass er offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Doch der Mann stieg wieder in seinen Wagen und setzte seine Fahrt fort. Die hinzugerufenen Polizeibeamten trafen den 58-Jährigen in der Nähe des Unfallortes schlafend in seinem Wagen an. Zur Entnahme einer Blutprobe wurde er zur Wache in Goch mitgenommen. Aufgrund der Schäden am Wagen des 58-Jährigen mussten die Polizisten davon ausgehen, dass er noch einen weiteren Unfall verursacht hatte: Nach Hinweisen eines weiteren Zeugen war der Gocher kurz vor dem Unfall auf der Martin-Fock-Straße an der Kreuzung Kalkarer Straße/ Theodorstraße/ Thielenstraße gegen ein Verkehrsschild gefahren. Seinen Führerschein musste der Mann vorerst abgeben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. (cs)

