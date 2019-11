Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrskontrollen E-Scooter

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden von der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 schwerpunktmäßig Fahrzeugführer von E-Scootern auf deren Fahrtüchtigkeit kontrolliert. Das Ergebnis war leider wenig erfreulich.

Zwei Fahrzeugführer hatten zu viel Alkohol getrunken und mussten die Polizei auf die Dienststelle begleiten. Dort wurden bei ihnen Werte von 0,70 und 0,64 Promille festgestellt.

Auf dem E-Scooter gelten jedoch die gleichen Promillegrenzen wie hinterm Steuer. Wer also mit einem Promillewert zwischen 0,5 und 1,09 einen Elektroroller fährt, begeht damit eine Ordnungswidrigkeit. Wer erwischt wird, zahlt ein happiges Bußgeld (in der Regel 500 Euro). Hinzu kommen zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

