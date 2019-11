Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht in Oggersheim - Zeugenaufruf

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, dem 22.11.2019, gegen 17:50 Uhr kam es in der Wormser Straße in Ludwigshafen-Oggersheim zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein 52-jähriger LKW-Fahrer aus Ludwigshafen die Wormser Straße stadtauswärts und hatte vergessen an seinem Pritschenwagen, einem VW Crafter die rechte Bordwand zu schließen, sodass eine Vierkantstange während der Fahrt herausrutschte und nach rechts aus dem LKW herausragte. Hierbei streifte die Stange einen PKW, welcher in der Wormser Straße stadtauswärts geparkt war und beschädigte diesen erheblich. Kurze Zeit später meldete sich ein weiterer Geschädigter auf der Polizeiwache in Oggersheim. Der Unfallverursacher fuhr in der Luitpoldstraße los. Hiernach fuhr er über die Sternstraße in die Prälat-Caire-Straße und schließlich in die Wormser Straße.

Gegenwärtiger Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Weitere geschädigte Fahrzeughalter, bzw. Zeugen werden gebeten sich auf der Polizeiwache in Oggersheim (Tel.: 0621/963-2403) zu melden.

