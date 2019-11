Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Arztpraxis und Gaststätte

Ludwigshafen (ots)

Am 22.11.2019, gegen 02:45 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei, dass ein schwarz bekleideter Mann eine Fensterscheibe einer Arztpraxis in der Wittelsbachstraße (zwischen Lisztstraße und Mundenheimer Straße) eingeworfen habe und nun durch das offene Fenster hineinklettere. Als die Polizeibeamten eintrafen, war der unbekannte Täter bereits geflüchtet. Er stahl Bargeld. Zur gleichen Zeit wurde auch in eine Gaststätte in der Lisztstraße (Ecke Wittelsbachstraße) eingebrochen. Ob es sich um den gleichen Täter handelte oder um andere Täter, steht derzeit noch nicht fest. Auch hier wurde Bargeld gestohlen. Wer hat etwas gesehen? Wer kann etwas zu den Tätern aussagen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

