Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Autofahrer übersieht Radfahrerin: leicht verletzt

Schwalmtal-Waldniel: (ots)

Glück im Unglück hatte eine 12-jährige Radfahrerin aus Schwalmtal beim Zusammenprall mit einem Pkw. Das Kind wurde nur leicht verletzt, obwohl der Aufprall auf das Auto so stark war, dass der Pkw aufgrund der Unfallschäden nicht mehr fahrbereit war. Die Radlerin war am Dienstag um 19:30 Uhr auf der Ungerather Straße mit einem Fahrrad mit vorschriftsmäßiger Beleuchtungsausstattung unterwegs. Ein 26-jähriger Niederländer aus Roermond wollte mit seinem Pkw von der Ungerather Straße nach links auf die L 371 in Richtung Nordtangente abbiegen. Hierbei übersah er offensichtlich die entgegenkommende Radfahrerin. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest erhärtete den Verdacht, dass der Niederländer unter dem Einfluss von Cannabisprodukten stand. Deshalb wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung von etwa 1200 Euro konnte er seinen Heimweg zu Fuß antreten./ah (1225)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell