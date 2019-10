Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Autofahrer übersieht Radler auf Fußgängerüberweg_ leicht verletzt

Nettetal-Lobberich: (ots)

Nach ambulanter Krankenhausbehandlung konnte ein 24-jähriger Radfahrer aus Lobberich das Krankenhaus wieder verlassen. Er war im Kreisverkehr auf dem Caudebec-Ring mit einem Pkw kollidiert.

Am Dienstag um 07:25 Uhr befuhr ein 83-jähriger Autofahrer aus Neuss die Düsseldorfer Straße in Richtung B 509. Im Kreisverkehr wollte er nach links auf den Caudebec-Rimg abbiegen. Hierbei übersah er den Radfahrer, der vom Caudebec-Ring die Straße über den Fußgängerüberweg in Richtung Düsseldorfer Straße überqueren wollte. Der Radfahrer trug keinen Helm./ah (1223)

