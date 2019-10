Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Bungalow

Viersen-Dülken (ots)

In der Zeit von Samstag, 12.10. , 19.00 Uhr und Sonntag, 13.10. , 15.50 Uhr , hebelten Unbekannte die rückwärtige Terrassentüre eines Bungalows an der Rochusstraße in der Nähe der Bahngleise auf. Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten entwendeten die Täter nach ersten Feststellungen diverse Schmuckstücke. Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter 02162-377.0.

