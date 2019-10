Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Viersen-Dülken (ots)

Am 12.10.2019 zwischen 19:00 Uhr und 21:20 Uhr hebelten unbekannte Täter ein rückwärtiges Fenster eines freistehenden Einfamilienhauses auf der Rheindahlener Str. in Dülken auf. Der oder die Täter durchsuchten alle Räumlichkeiten des Hauses, es wurden diverse Schmuckgegenstände entwendet. Hinweise auf den oder die Täter oder verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit diesem Einbruch werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /tp (1217)

