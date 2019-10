Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: PKW Fahrer übersieht Pedelecfahrer, leicht verletzt

Nettetal- Kaldenkirchen (ots)

191013- Nettetal- Kaldenkirchen: PKW Fahrer übersieht Pedelecfahrer, leicht verletzt Am heutigen Sonntag dem 13.10.2019 befuhr ein 62jähriger Kaldenkirchener Pedelecfahrer die Kölner Str. in Richtung Ortsmitte. Ein 57jähriger Brachter PKW Fahrer, der die Straße Am Königsbach befuhr missachtete um 08:20 Uhr die Vorfahrt des Pedelec-Fahres, so das es zu einer Berührung kam, in deren Verlauf der Pedelcfahrer, der keinen Helm trug, stützte und sich leicht verletzte.

