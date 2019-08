Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Polizei registriert Diebstahlserie

Ludwigsburg (ots)

Seit Ende Juli verzeichnete die Polizei sieben Diebstahlsdelikte in Kleinsachsenheim, die mutmaßlich von ein und demselben bislang unbekannten Täter begangen wurde. Die letzten drei Taten ereigneten sich in der Nacht zum Dienstag. Der Unbekannte hatte es überwiegend auf Fahrzeugembleme abgesehen, die er von vier abgestellten Autos in der Theodor-Heuss-Straße, im Besigheimer Weg und im Heinzenberger Weg entwendete. Zudem öffnete er vermutlich drei unverschlossene Pkw, die in der Theodor-Heuss-Straße, in der Zeppelinstraße und im Hachelweg geparkt waren. Während er aus zwei Fahrzeugen jeweils einen Geldbeutel mit Bargeld sowie persönlichen Dokumenten mitgehen ließ, hat er es sich in einem Auto wohl bequem gemacht und im Innenraum vermutlich geraucht. Der Gesamtwert des Diebesguts wurde auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147/27406-0, in Verbindung zu setzen.

