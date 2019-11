Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots)

Am 21.11.2019, gegen 21:20 Uhr, meldeten Anwohner der Polizei vier verdächtige Personen. Möglicherweise wollten sie in eine Wohnung in der Maudacher Straße einbrechen. Als die Polizeibeamten eintrafen, konnten sie zwei Jugendliche festnehmen. Kurze Zeit später konnten zwei weitere Jugendliche ermittelt werden. Es handelte sich um einen 15-Jährigen, zwei 17-Jährige und einen 19-Jährigen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen wieder auf freien Fuß entlassen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

