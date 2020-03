Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallzeugen in Korntal-Münchingen gesucht; Sachbeschädigung in Bietigheim-Bissingen; Raub in Besigheim

Ludwigsburg (ots)

Korntal-Münchingen: Unklarer Unfallhergang - Polizei sucht Zeugen

Vergangene Woche ereignete sich in Münchingen zwischen Montag und Sonntag ein Verkehrsunfall, zu dem die Polizei nun nach Zeugen sucht. In der Lessingstraße kam es mutmaßlich zum Zusammenstoß zwischen zwei BMW. Ein Fahrzeug war geparkt und der andere BMW-Lenker wollte vermutlich Ein- oder Ausparken. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden von etwa 3.500 Euro. Die näheren Umstände zum Unfallgeschehen sind bislang unbekannt. Diesbezüglich bittet das Polizeirevier Ditzingen Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Tel. 07156 4352-0, zu melden.

Bietigheim-Bissingen: Außenspiegel beschädigt

Bislang unbekannte Täter beschädigten einen Opel, der in der Nacht zum Sonntag in der Holzgartenstraße in Bietigheim abgestellt war. An dem geparkten Wagen wurde vermutlich mutwillig der linke Außenspiegel verbogen. Die Verblendung lag am Boden und es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Möglicherweise kommen mehrere Jugendliche als Täter in Betracht. Sie wurden gegen 00:30 Uhr am Fahrzeug gesichtet. Zeugen, die eventuell weitere Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, in Verbindung zu setzen.

Besigheim: Raub auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Ein 23 Jahre alter Mann wurde am Montag gegen 01:20 Uhr in Besigheim, auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Robert-Bosch-Straße, mutmaßlich Opfer eines Raubes. Als sich der Mann auf dem Parkplatz befand, soll er von hinten attackiert und anschließend mehrfach ins Gesicht geschlagen worden sein. Nach dem Angriff sollen die Unbekannten dem 23-Jährigen das mitgeführte Bargeld abgenommen und sich mit der Beute aus dem Staub gemacht haben. Möglicherweise handelte es sich um zwei bis drei Täter. Durch die Schläge gegen den Kopf wurde der 23-Jährige verletzt. Ein hinzugezogener Rettungsdienst brachte ihn im Anschluss in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07141 18-9, bittet Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und eventuell sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

