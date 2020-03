Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Motorradfahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 15.30 Uhr übersah ein 30-jähriger BMW-Fahrer beim Wenden in der Mercedesstraße einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Aufgrund des Wendemanövers prallte der 61-jährige Rollerfahrer gegen den Pkw und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.

