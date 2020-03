Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach: Verletzte Katze nach Küchenbrand in der Innenstadt

Ludwigsburg (ots)

Am späten Samstagnachmittag gegen 17:00 Uhr wurde die Polizei über eine verdächtige Rauchentwicklung in der Marbacher Innenstadt in der Wielandstraße gemeldet. Die eintreffende Feuerwehr Marbach konnte in der Wohnung des Mehrfamilienhauses feststellen, dass der Brand wohl in einer Küche ausgebrochen sei. Eine Ursache für den Brand konnte nicht abschließend festgestellt werden. Die Feuerwehr geht von einer technischen Fehlfunktion an einer Mehrfachsteckdose in der Küche aus. Da alle Anwohner zeitnah das Gebäude verlassen konnten, wurden keine Personen verletzt. Lediglich die Katze des Bewohners wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung durch die Polizei vorsorglich in eine Tierklinik nach Ludwigsburg verbracht. Der Sachschaden in der Wohnung wurde durch die Kräfte vor Ort auf ca. 4.000,00 Euro geschätzt. Die freiwillige Feuerwehr Marbach war mit 5 Fahrzeugen und 29 vor Ort. Der Rettungsdienst und die Polizei waren jeweils mit einem Fahrzeug im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell