Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfallflucht in Besigheim; Einbrüche in Böblingen und Holzgerlingen

Ludwigsburg (ots)

Besigheim: Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker war am frühen Samstagmorgen auf der Großbottwarer Straße unterwegs. Gegen 00:15 Uhr bog er auf Höhe der Volksbank nach rechts in die Ilsfelder Straße ab und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem ordnungsgemäß geparkten Renault Clio kollidierte. Nach dem Zusammenstoß wendete der Verursacher sein Fahrzeug und fuhr in Richtung Großbottwarer Straße davon, ohne sich um den an dem Renault entstandenen Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich Zeugenangaben zufolge vermutlich um einen silberfarbenen BMW mit Heilbronner Zulassung (HN) gehandelt haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Rufnummer 07142 405-0 entgegen.

Böblingen: Wohnungseinbruch

Über eine aufgehebelte Balkontüre verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter am Freitagabend, in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 23:45 Uhr, Zutritt in eine Wohnung im Häuser Weg. Der Unbekannte durchsuchte die 3-Zimmer-Wohnung und entwendete eine Uhr sowie Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro. Zeugen, die im dortigen Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Telefon 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

Holzgerlingen: Täter bei Einbruch gestellt

Nachdem sich ein bislang unbekannter Täter am Freitagabend gegen 18:45 Uhr über ein eingeschlagenes Fenster einer Kellertüre Zutritt in ein Haus in der Klemmertstraße verschafft hatte, wurde er beim Verlassen des Gebäudes von einem Zeugen gestellt. Der Täter hatte bereits einen Lagerraum im 1. Obergeschoss aufgebrochen und sein Diebesgut in einer mitgebrachten Sporttasche verstaut. Während es dem Zeugen zunächst gelang, dem Täter die Tasche abzunehmen, ging dieser anschließend zu Fuß in Richtung "Im Bogert" flüchtig. Bei dem Einbrecher soll es sich um einen etwa 17 bis 18 Jahre alten Südländer mit schwarzen Haaren gehandelt haben. Er war rund 160 cm groß und schlank. Hinweise nimmt der Polizeiposten Holzgerlingen unter der Rufnummer 07031 41604-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell