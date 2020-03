Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen VW Golf, der am Donnerstag zwischen 14:30 und 21:00 Uhr in der Dieselstraße in Leonberg abgestellt war. Im Bereich einer Firma stand der Wagen entlang der Fahrbahn auf einem Parkplatz und wurde an der Fahrerseite beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von etwa 2.500 Euro zu kümmern, machte sich der Verursacher aus dem Staub. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, in Verbindung zu setzen.

