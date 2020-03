Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Unfallflucht; Ludwigsburg: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt; Kornwestheim: Unfall mit 45.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Tamm: Unfallflucht

Zwischen Dienstag 18.00 Uhr und Mittwoch 11.00 Uhr kam es in der Esslinger Straße in Tamm zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte das Heck eines geparkten Audi, wodurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro entstand. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Ludwigsburg: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste am Donnerstag ein 30 Jahre alter Mann vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er gegen 12.00 Uhr in der Friedrichstraße in Ludwigsburg in einen Unfall verwickelt war. Der 30-Jährige befand sich zunächst als Mitfahrer in einem Mercedes Sprinter, der die Friedrichstraße von der Bundesstraße 27 kommend befuhr. Auf Höhe der Ampelanlage im Bereich der Kreuzung mit der Alt-Württemberg-Allee musste der Sprinter bei "rot" anhalten. Der 30-Jährige stieg nun aus und trat hinter dem Sprinter auf die Fahrbahn, um diese vermutlich zu überqueren. Eine 20 Jahre alte VW-Lenkerin, die in Richtung der B 27 unterwegs war, konnte einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern. Der Mann wurde auf die Motorhaube aufgeladen, prallte gegen die Windschutzscheibe und stürzte dann auf die Straße. Die PKW-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Kornwestheim: Unfall mit 45.000 Euro Sachschaden

Glück im Unglück hatte ein 48 Jahre alter Mann, der am Donnerstag gegen 18.00 Uhr in der Westrandstraße in Kornwestheim an einem Unfall beteiligt war. Der VW-Lenker, der aus Richtung der Heinkelstraße kam, geriet zunächst auf regennasser Fahrbahn nach rechts in den Grünstreifen. Im weiteren Verlauf kam das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn und schleuderte in den Gegenverkehr, wo der VW gegen einen Betonmischer prallte, in dem ein 51-jähriger Fahrer saß. Es entstand ein Sachschaden von rund 45.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den anschließenden Reinigungsarbeiten blieb die Westrandstraße bis gegen 21.20 Uhr gesperrt.

