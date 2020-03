Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Anhaltende Serie von Sachbeschädigungen an KFZ in Markgröningen - Polizei bittet um Hinweise

Ludwigsburg (ots)

Bereits seit 2017 registriert die Polizei in Markgröningen eine Serie von Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen, die bis heute nicht abgerissen ist. Allein seit Jahresbeginn 2019 wurden 26 Fälle zur Anzeige gebracht, die sich hauptsächlich auf die Straßen "Bissinger Pfad" und "Hölderlinstraße" konzentrieren, in Einzelfällen aber auch in der angrenzenden "Hegelstraße" und "An der Bracke" verübt wurden. Jeweils durch Zerkratzen der Fahrzeuge richteten der oder die Täter im vergangenen Jahr einen Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro an. Dabei geht die Polizei davon aus, dass nicht alle Sachbeschädigungen auch angezeigt wurden.

Die Polizei bittet die Anwohner in dem betroffenen Bereich um besondere Aufmerksamkeit und auch darum, verdächtige Wahrnehmungen umgehend dem Polizeiposten Markgröningen, Tel. 07145 9327-0 oder dem Polizeirevier Vaihingen/Enz, Tel. 07042/941-0, zu melden.

