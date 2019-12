Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Fahrer eines roten Kleinwagen als Zeuge gesucht - #polsiwi

Bad Berleburg (Raumland) (ots)

Am Mittwoch, 18.12.2019, gegen 18:00 Uhr, trat eine 44-jährige Frau, welche einen Hund mitführte, unvermittelt auf die L 553 (Im Edertal) in Höhe der Raumländer Kirche. Dadurch wurde der Fahrer eines roten Kleinwagens zum starken Abbremsen gezwungen. Die Frau beschimpfte und drohte anschließend dem Mann. Das Verkehrskommissariat in Bad Berleburg ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen die Frau. Dazu wird der Fahrer des Wagens als Zeuge gesucht. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Berleburg unter 02751/909-0

