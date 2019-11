Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 19-Jähriger verursacht Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss- 1 Verletzter und 20.000;- Sachschaden - #polsiwi

Netphen-Afholderbach (ots)

In Netphen ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag(02.11.2019) zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und hohem Sachschaden gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge kam gegen 01:00 Uhr ein 19-jähriger Audifahrer nach rechts von der Fahrbahn der Erndtebrücker Straße ab. Der Audi krachte anschließend gegen zwei am Straßenrad geparkte Pkw VW. Durch die Kollision wurde der 19-jährige Audifahrer leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden von mehr als 20.000 Euro. Alle drei Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Der stark alkoholisierte Audifahrer wurde durch Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm aufgrund seiner Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen. Die Beamten stellten den Führerschein des 19-Jährigen sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Christoph Irle

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell