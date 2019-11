Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Alkoholisierter Radfahrer fährt gegen geparkten Pkw - #polsiwi

Freudenberg (ots)

In Freudenberg ist es am Samstagabend(02.11.2019) zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein 20-jähriger Radfahrer auf der Krottorfer Straße und touchierte einen geparkten Pkw BMW. Durch die Kollision stürzte der 20-Jährige, der keinen Fahrradhelm trug, und verletzte sich leicht. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 20-Jährige alkoholisiert war. Er wurde zwecks Blutprobenentnahme zur Polizeiwache Siegen gebracht. An dem geparkten Pkw BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000,- Euro.

