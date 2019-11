Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Fahrrad aus Keller gestohlen - #polsiwi

Siegen (ots)

In Siegen ist es zum Diebstahl eines Fahrrads aus einem Kellerraum gekommen. Der Geschädigte bemerkte am Samstagmittag(02.11.2019) das Fehlen seines Mountainbikes. Das Fahrrad befand sich zuvor in einem verschlossenen Kellerraum des Mehrfamilienhauses in der Hindenburgstraße. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Kellerraum und stahlen das Fahrrad. Das schwarze Mountainbike der Marke Ghost hat einen Neuwert von ca. 3000 Euro und ist ausgestattet mit auffälligen Taschen an Lenker, Rahmen und Sattel. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0271-7099-0 entgegen.

