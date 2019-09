Polizei Gütersloh

POL-GT: Sachbeschädigungen an diversen Pkw - Die Polizei sucht dringend Zeugen!

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Am vergangenen Wochenende waren in Schloß Holte bislang unbekannte Täter unterwegs, die Sachbeschädigungen an diversen Pkw begingen.

Im Zeitraum von Samstag auf Sonntag (21.09., 17.00 Uhr - 22.09., 08.00 Uhr) wurden nach bisherigen Erkenntnissen bei geparkten Autos im Bereich Schwalbenweg, Grauthoffweg sowie Falkenstraße Autospiegel abgetreten und Scheibenwischer abgebrochen.

Insgesamt wurden hierzu 15 Anzeigen erstattet. Nach derzeitigem Stand beläuft sich der Gesamtschaden auf circa 7000 Euro.

Die Polizei sucht dringend Zeugen. Wer kann Angaben machen? Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum, im Bereich der genannten Straße oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

