Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Leerstehendes Wohnhaus abgebrannt - #polsiwi

Kreuztal (ots)

Am Mittwochabend, 18.12.2019, gegen 18:50 Uhr, wurde der Polizei der Brand eines Wohnhauses in der Marburger Straße in Kreuztal gemeldet. Das Haus war leerstehend, Personen kamen nicht zu Schaden. Zur Brandursache können noch keine Auskünfte gegeben werden, da der Brandort noch nicht zu betreten war. Die Ermittlungen zur Brandursache werden im Laufe des Morgens aufgenommen. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf über 150.000,- Euro. Die Marburger Straße war während der Löscharbeiten bis gegen 01:00 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michael Zell

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell