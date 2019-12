Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Radfahrer fährt nach Verkehrsunfall einfach weg - #polsiwi

Siegen (OT Geisweid) (ots)

Bereits am Donnertag, 12.12.2019, gegen 17:00 Uhr, ereignete sich auf der Sohlbacher Straße in Geisweid ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Fahrradfahrer. Ein 41-Jähriger wollte mit seinem Toyota nach links auf den Parkplatz einer Apotheke abbiegen. Während des Abbiegevorganges versuchte ein Radfahrer den Pkw links zu überholen, stieß aber gegen den Außenspiegel und stürzte. Bei dem Unfall verletzte sich der Radfahrer leicht, am Pkw entstand geringer Sachschaden. Während der Pkw-Fahrer die Polizei zur Unfallaufnahme verständigte, fuhr sich der Radfahrer mit seinem E-Bike wortlos davon. Hinweise auf den Radfahrer nimmt die Polizei unter 0271/7099-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michael Zell

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell