Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Roth (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 13.10.2019, gegen 01:20 Uhr ereignete sich auf der B62 in Roth ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Der 41-jährige Fahrer eines silbernen Audi befuhr die B62 aus Richtung Wissen kommend in Richtung Roth-Öttershagen. In dem zweispurigen Steigungsstück kam er in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW Renault. Die beiden Insassen des Renaults wurden leicht verletzt. Der Unfallverursacher wurde stationär im Krankenhaus Altenkirchen aufgenommen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Für die Dauer der Bergungsarbeiten war die B62 für 2,5 Stunden voll gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen zu melden.

