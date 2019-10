Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Einfamilienhaus

Schöneberg (ots)

Am Samstag, 12.10.2019, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr kam es während der Abwesenheit der Hauseigentümer zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in 57638 Schöneberg, in der Straße "Im Oberdorf". Zeugen, welche im oben aufgeführten Zeitraum, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Altenkirchen zu melden.

