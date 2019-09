Bundespolizeidirektion Pirna

BPOLD PIR: Gemeinsame Einsatzmaßnahmen von der Staatsanwaltschaft Aachen, Zollfahndung und Bundespolizei zerschlagen Bande von Schleusern und Steuerbetrügern

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Aachen/Bergisch Gladbach/Düren/Essen/Halle/Kerpen (ots)

Am 14. September 2019 vollstreckten rund 235 Beamte der Bundespolizei und des Zollfahndungsamtes Essen mit Unterstützung der Hauptzollämter Münster, Aachen, Koblenz und Frankfurt am Main, im Auftrag der Staatsanwaltschaft Aachen 3 Haftbefehle und durchsuchten 11 Wohnungen und Gewerbeobjekte in Düren und Kerpen.

Die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Halle und das Zollfahndungsamt Essen führen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Aachen in Nordrhein-Westfalen Ermittlungen wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Einschleusens von ausländischen Staatsangehörigen und des Verdachts der banden- und gewerbsmäßigen Steuerhinterziehung sowie des Verdachts des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt.

Einer mindestens aus sieben Personen bestehenden Bande aus überwiegend tür-kischen Staatsangehörigen wird vorgeworfen, zumeist irakische Staatsangehörige unter Nutzung von Lastkraftwagen über die sogenannte "Balkanroute" nach Deutschland eingeschleust zu haben. Nach bisherigen Ermittlungen besteht der Verdacht, dass mindestens 160 Migranten auf diesem nach Deutschland gebracht wurden.

Darüber hinaus sollen sich Teile der Gruppierung mit weiteren Personen zusam-mengeschlossen haben, um Heizöl zweckwidrig und ohne Abführen von Steuern als Kraftstoff in den Fahrzeugflotten von drei Logistikunternehmen verwendet zu haben. Es besteht der Verdacht, dass sie regelmäßig Heizöl in großen Mengen aus Belgien und dem Raum Köln unter Missachtung von Transport-, Gefahrgut- und Umweltvorschriften auf ihr Betriebsgelände in Kerpen verbracht und dort vor-schriftswidrig gelagert haben. Der Gesamtsteuerschaden liegt bei über einer Million Euro pro Jahr seit 2017.

Durchsucht wurde unter anderem auch ein großes Speditionsgelände in Kerpen. Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen konnten bis jetzt zahlreiche Beweismittel, darunter Datenträger, Mobiltelefone und verschiedene Unterlagen beschlagnahmt werden, die nunmehr ausgewertet werden. Zudem wurden über 21.000 Liter Heizöl in IBC Containern und 13 LKWs, die mit Heizöl betankt sind, sichergestellt. Darüber hinaus konnten Bargeld in Höhe von derzeit 27.000 Euro und 21 Zugmaschinen als Vermögenswerte vorläufig sichergestellt werden.

Die in behördenübergreifender Kooperation geführten Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion

Kriminalitätsbekämpfung Halle

Rudolf-Breitscheid- Str. 10

06110 Halle

EPHK Steffen Nölke

Tel. +49(0) 345 205678-110

Fax: +49 (0) 345 205678-111

steffen.noelke@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de



ZOLLFAHNDUNGSAMT ESSEN

Weiglestr. 11-13

45128 Essen

Heike Sennewald

Tel.: 0201/27963-130

Mob.: 0172/266 1381

Fax: 0201/27963-190

Pressestelle.Essen@zfae.bfinv.de

www.zoll.de



Staatsanwaltschaft Aachen

Adalbertsteinweg 92

52070 Aachen

StA Jan Balthasar

52017 Aachen

Tel.: 0241 9425-23109

Mob.: 0172/1073 616

Fax: 0241 9425-83112

jan.balthasar@sta-aachen.nrw.de

www.sta-aachen.nrw.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Pirna, übermittelt durch news aktuell