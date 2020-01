Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

In der Selligstraße kam es am Samstag, dem 25.01.2020, gegen 23:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei stark beschädigten Pkw. Ein VW Polo-Fahrer war offensichtlich so mit der Bedienung seines Navigationsgeräts während der Fahrt beschäftigt, dass er einen ab Fahrbahnrand geparkten 3er BMW übersah und auf diesen auffuhr. Beide Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit, geschätzte Gesamtschadenshöhe: ca. 14.000EUR. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten außerdem Atemalkoholgeruch beim Unfallverursacher fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,26 Promille. Gegen den Fahrer wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt, sein Führerschein wurde sichergestellt, es droht der Entzug der Fahrerlaubnis und eine Geldstrafe.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-255 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/TN0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell