Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei Polizeieinsätze anlässlich einer Party in Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

Am Samstag, dem 25.01.2020, feierten junge Erwachsene Im Katzenbaumerschlag eine Geburtstagsparty. Gegen 18:45 Uhr fühlte sich ein Nachbar vom Feierlärm in seiner Ruhe gestört und bat die Feiernden um ein wenig Rücksicht. Dies führte sodann dazu, dass einer der Partygäste ihn fragte, ob er denn "einen Backstein in der Fresse haben wolle"! Zur Verdeutlichung nahm der junge Mann zudem einen solchen Stein vom Boden auf. Der Geschädigte verständigte hierauf die Polizei, was den Aggressor dazu veranlasste, schnell zu verschwinden. Obwohl sich die anderen Feiernden nur an wenige Details zur Person des Aggressors erinnern konnten, wurden seine Personalien schnell ermittelt. Als die Polizei gegen 20:15 Uhr zur Party zurückkehrte, war der Täter bereits wieder da und es konnte ihm eröffnet werden, dass wegen Bedrohung gegen ihn ermittelt wird. Der junge Mann stand zudem deutlich unter Alkoholeinfluss. Gegen 22:26 Uhr musste dieselbe Feier erneut von der Polizei aufgesucht werden, da offensichtlich zwei Gruppen aneinandergeraten waren. Vor Ort stellte sich heraus, dass zwei junge Männer in Streit geraten waren, wobei einer dem anderen kräftig auf die Nase gehauen hat, sodass diese stark blutete. Auch dieser Täter stand unter deutlichem Alkoholeinfluss. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-255 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/TN0



