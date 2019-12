Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191230.3 Brunsbüttel: Mann leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Brunsbüttel (ots)

Am Sonntagmorgen kam es zu einem Polizeieinsatz in einer Bäckerei in Brunsbüttel. Ein Mann war dort in einem psychischem Ausnahmezustand erschienen. Als er dort anfing zu randalieren und Widerstand gegen die alarmierten Brunsbütteler Polizeibeamten leistete, landete er am Ende in der Itzehoer Gewahrsamszelle.

Gegen 08.00 Uhr suchten die alarmierten Polizisten die Bäckerei in der Wurtleutetweute auf. Dort war der 24-Jährige aus Marne zunächst völlig verwirrt und aggressiv erschienen. Als Kunden ihn auf seinen Zustand ansprachen, eskalierte die Situation, indem er versuchte, auf die Kunden einzuschlagen.

Den Kunden gelang es, seinen Angriffen auszuweichen und den Angreifer zu Boden zu bringen. Da der aggressive Beschuldigte auf die Ansprachen der Streifenpolizisten nicht reagierte und versuchte sich loszureißen, wurden ihm die Handschellen angelegt. Während des Transportes zur Polizeidienststelle versuchte der Kontrahent die Beamten durch Kopfnüsse und Tritte zu verletzen. - Beleidigungen und Bedrohungen hagelten auf die Ordnungshüter ein.

An der Dienststelle angekommen, mussten ihn die Schutzleute in die Gewahrsamszelle tragen, da er sich weigerte, selbstständig zu gehen. Selbst in der Zelle setzte er sich heftig zur Wehr. Er versuchte erneut nach den Ordnungshütern zu treten. -Daraufhin wurden ihm dann die Fußfesseln angelegt. - Die Entnahme einer Blutprobe folgte.

Zwei Polizeibeamte erlitten bei dem Einsatz leichte Verletzungen. Sie blieben aber weiterhin dienstfähig.

Der Beschuldigte wird sich nun unter anderem wegen Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

