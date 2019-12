Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191229.1 Itzehoe: Mann mit schweren Verletzungen aufgefunden

Itzehoe (ots)

Am Samstagmorgen hat eine Frau in Itzehoe einen verletzten Mann in seinem Haus aufgefunden. Dass der Itzehoer einer Gewalttat zum Opfer gefallen ist, ist aktuell nicht auszuschließen. Die Itzehoer Kripo hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Gegen 10.00 Uhr entdeckte eine Bekannte den 68-Jährigen mit lebensgefährlichen Verletzungen an seiner Wohnanschrift in der Geschwister-Scholl-Allee und alarmierte die Polizei. Ein hinzugezogener Rettungswagen brachte den Verletzten umgehend in ein Krankenhaus, zu diesem Zeitpunkt war sein Gesundheitszustand kritisch. Die Auffindesituation des Geschädigten war insgesamt unklar, so dass die Ermittler nach derzeitigen Erkenntnissen eine Gewalttat nicht ausschließen. Weitere Auskünfte können seitens der Polizei aktuell nicht gegeben werden.

Merle Neufeld

