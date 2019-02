Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Stuttgart: Auffahrunfall mit 10.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug und einen Sachschaden von etwa 10.000 Euro forderte ein Unfall, der sich am Montagmorgen gegen 09:30 Uhr auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Degerloch und Stuttgart-Möhringen in Fahrtrichtung Karlsruhe ereignete. Eine 64 Jahre alte Daimler-Fahrerin und ein 31-jähriger Renault-Lenker fuhren hintereinander auf dem linken Fahrstreifen. Als die vorausfahrende 64-Jährige verkehrsbeding abbremsen musste, konnte der 31-Jährige vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nicht rechtzeitig sein Tempo verringern, so dass es zur Kollision kam. Der PKW des 31-Jährigen mussten anschließend abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die linke Fahrspur gesperrt. Personen kamen nicht zu Schaden.

