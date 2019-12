Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191227.3 Itzehoe: Zwei Drogenfahrten über Weihnachten

Itzehoe (ots)

Über die Feiertage haben Streifen zwei Verkehrsteilnehmer in Itzehoe kontrolliert, die unter Drogeneinfluss mit ihren Fahrzeugen unterwegs gewesen sind - die Betroffenen mussten sich Blutprobenentnahmen stellen.

Am Heiligabend überprüften Einsatzkräfte um 13.10 Uhr in der Lehmwohldstraße den Fahrer eines Opels. Im Gespräch mit dem 22-Jährigen erlangten die Beamten Hinweise darauf, dass der Betroffene unter dem Einfluss von Rauschmitteln stehen könnte. Er stritt dies zwar ab, körperliche Anzeichen ließen allerdings andere Schlüsse zu. Die Streife ordnete die Entnahme einer Blutprobe an, ein Ergebnis der Blutuntersuchung bleibt abzuwarten. Bei einem 38-Jährigen verlief am 2. Weihnachtstag um 11.00 Uhr ein Drogenvortest positiv auf Cannabis. Ihn kontrollierten Polizisten mit seinem Mazda im Schröderskamp. Auch der Mann musste sich einer Blutentnahme stellen und wird sich wegen des Führens eines Fahrzeugs unter Drogeneinfluss verantworten müssen.

