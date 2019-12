Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191226.7 Heide: Verkehrskontrolle gipfelt in Widerstand und Beleidigung

Heide (ots)

Am Tag vor Heiligabend mündete eine Verkehrskontrolle in eine Strafanzeige wegen mehrerer Delikte. Die eingesetzten Beamten mussten sich von dem Beschuldigten in aller Öffentlichkeit lauthals beschimpfen lassen.

Kurz nach 15.00 Uhr stoppte eine Streife des Polizeibezirksreviers Heide den Fahrer eines Lieferwagens auf einem gut gefüllten Parkplatz in der Meldorfer Straße, weil der Mann während der Fahrt mit einem Smartphone beschäftigt war. Auf die polizeiliche Maßnahme und die vorgeworfene Ordnungswidrigkeit reagierte der 27-Jährige äußerst ungehalten, verweigerte die Herausgabe seines Personalausweises und versuchte, sich einfach vom Ort zu entfernen. Dabei drohte er den Einsatzkräften mit Worten wie "Ich hau dir auf die Fresse" und beschimpfte sie unüberhörbar. Letztlich mussten die Einsatzkräfte ihr Pfefferspray zur Befriedung der Lage zücken, fanden aber doch noch die Personaldaten des Beschuldigten und die einer hinzugekommenen, ebenfalls unkooperativen Frau heraus.

Der mehr als respektlose Heider muss sich nun neben der Verkehrsordnungswidrigkeit wegen des Widerstandes, der Beleidigung und der Nötigung und wegen der Verweigerung der Namensangabe verantworten.

Merle Neufeld

