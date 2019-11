Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Raub auf Kiosk - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1365

Wie bereits berichtet, haben zwei Männer in der Nacht zu Mittwoch (20.11.) einen Kiosk in der Kaiserstraße überfallen. Polizisten konnten einen Tatverdächtigen noch in der Nacht festnehmen.

Der 18-Jährige aus Dortmund wurde am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zum zweiten Täter dauern weiterhin an.

Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4445169

