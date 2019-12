Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191226.6 Reinsbüttel: Unfall unter Alkoholeinfluss

Reinsbüttel (ots)

Am frühen Morgen des heutigen Tages ist es in Reinsbüttel zu einem Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines Fahrzeugs gekommen. Wie sich später herausstellte, war der Verunglückte nicht nüchtern.

Um 06.25 Uhr war ein 60-Jähriger in einem Volkswagen auf der Landesstraße 156 aus Richtung Reinsbüttel in Richtung Süderdeich unterwegs. Hinter dem Ortsausgang Reinsbüttel verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete dort im Graben. Eine daraufhin von einem Zeugen alarmierte Streife stellte fest, dass der Unfallfahrer ganz offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 1,1 Promille. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und fertigten eine Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke.

Der Unfallwagen war nach dem Geschehen nicht mehr fahrbereit, ein Abschleppunternehmen barg das Auto.

Merle Neufeld

