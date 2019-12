Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Betrunkener torkelte schreiend und weinend zwischen fahrenden Autos über Parkplatz - Haftbefehl

Unweit des Hamburger Hauptbahnhofs sahen Beamte der Bundespolizei Hamburg einen offensichtlich betrunkenen Mann, der schreiend und weinend über den Parkplatz torkelte und Gefahr lief, vom Auto überfahren zu werden. Unverzüglich nahmen sich die Beamten seiner an. Die anschließende Überprüfung ergab, dass er mittels Haftbefehl gesucht wurde.

Am 10.12.2019 gegen 16:00 Uhr befand sich eine Streife der Bundespolizei Hamburg im Bereich des Hauptbahnhofs. Auf dem angrenzenden stark frequentierten Parkplatz am Heidi-Kabel-Platz fiel den Beamten ein 28-jähriger eritreischer Staatsangehöriger auf, welcher laut schreiend und weinend mit einer Whiskeyflasche in der Hand zwischen den fahrenden Autos umhertorkelte.

Die Bundespolizisten nahmen sich sofort der Person an, um möglichen Schaden von dem 28-Jährigen abzuwenden.

Eine Überprüfung des Mannes ergab, dass er von der Staatsanwaltschaft Hamburg seit fünf Tagen per Haftbefehl nach Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz in zwei Fällen gesucht wurde.

Er wurde verhaftet und dem Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof zugeführt.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest wurde seitens des Verhafteten abgelehnt.

Da er den haftbefreienden Betrag von 280 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er einem Hamburger Gefängnis zugeführt.

Hier erwartet ihn eine Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen.

