Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schussabgabe löst größeren Polizeieinsatz aus

Dormagen (ots)

Am Freitag, 15.11.2019 ab 19.20 Uhr, kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in Dormagener Innenstadt. Nach ersten Mitteilungen sollte eine männliche Person aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses geschossen haben. Durch die eingesetzten Polizeikräfte konnten dann zwei junge Männer aus Dormagen im Alter von 24 und 30 Jahren im Haus angetroffen werden. Sie wurden widerstandlos durch die Einsatzkräfte in Gewahrsam genommen. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurden eine Schreckschusswaffe und Betäubungsmittel aufgefunden. Beides wurde durch die Polizei sichergestellt. Es wurden Strafverfahren gegen beide Personen eingeleitet. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

