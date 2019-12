Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191230.1 Friedrichskoog: Verkehrsunfallflucht - Zeuge gesucht!

Friedrichskoog (ots)

Am Donnerstag, 26.12.2019, ist es zu einer Verkehrsunfallflucht in Friedrichskoog gekommen. Die Polizei sucht nun nach dem Zeugen, der den Unfall beobachtet und eine Nachricht an dem beschädigten PKW hinterlassen hat.

Gegen 15.00 Uhr stellte der Geschädigte aus dem Kreis Steinburg seinen Opel auf dem Parkplatz in der Koogstraße ab. Als er gegen 16.30 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, fand er einen Zettel hinter einem Scheibenwischer vor. - Ein Zeuge hatte beobachtet, dass ein anderer PKW seinen PKW angefahren und sich danach unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert.

Auf dem Zettel des Zeugen war das Kennzeichen des flüchtigen PKW notiert worden.

Die Polizei in Marne bittet nun den namentlich unbekannten Zeugen, sich auf der Polizeistation unter 04851/95070 zu melden.

