Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schönau: Gaststätteneinbruch in der Marienburger Straße

Mannheim (ots)

In der Nacht zum Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Marienburger Straße im Mannheimer Stadtteil Schönau ein. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangten die Unbekannten ins Innere, wuchteten drei Spielautomaten auf und entnahmen daraus das Bargeld. Aus einer nicht verschlossenen Kasse ließen sie weiteres Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro mitgehen.

Die Gesamtschadenshöhe ist aktuell noch nicht bezifferbar. Einbruchszeit war zwischen Dienstagabend, 22.15 und Mittwochmittag, ca. 12.30 Uhr. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0, in Verbindung zu setzen.

