Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Nach Angriff in Straßenbahn - Schläger verletzt Polizeibeamte

Mannheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag griff ein 29-Jähriger einen Fahrgast in einer Straßenbahn an - bei der anschließenden Festnahme wurden zudem zwei Polizeibeamte verletzt. Gegen 3 Uhr am Freitagmorgen griff der Mann plötzlich einen 20-jährigen Fahrgast an und zerrte diesen anschließend an den Haaren aus der Straßenbahn in Richtung der Haltestelle Paradeplatz. Ein Zeuge sprach sofort eine zufällig vor Ort anwesende Streife des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt an und bat um Hilfe. Die Beamten schritten sofort ein und trennten den 29-Jährigen vom jungen Mann. Daraufhin wollte der Schläger flüchten, wurde aber durch die Uniformierten daran gehindert. Bei der anschließenden Festnahme widersetzte er sich, sodass in der körperlichen Auseinandersetzung beide Beamte leicht verletzt wurden. Als die Personalien des 29-Jährigen im Anschluss in der Dienststelle überprüft wurden, stellte sich heraus, dass er falsche angegeben hatte. Damit wollte der Mann wohl dem gegen ihn erlassenen Haftbefehl entgehen. Er kam noch am selben Tag in eine Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell