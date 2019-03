Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen: Einbruch in Postfiliale Polizei sucht dringend Zeugen

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht zum Freitag, kurz vor 3 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in die Postfiliale in der Hauptstraße ein. Mit einem Gullideckel warfen die Täter eine Fensterscheibe ein und gelangten so in den Verkaufsraum. Hier entwendeten sie die Registrierkasse, in der sich nach Angaben der Geschädigten mehrere hundert Euro Bargeld befanden. Kurz vor 3 Uhr wurden die Geschädigten durch ein lautes Geräusch wach und schauten nach dem Rechten. Auffälliges konnten sie nichts feststellen, alarmierten aber umgehend die Polizei. Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten aus; die Unbekannten hatten sich jedoch bereits entfernt.

In welcher Höhe Sachschaden entstand, ist derzeit noch nicht geklärt.

Zeugen und/oder Anwohner, die gegen 2.50 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0, in Verbindung zu setzen.

