Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Doppelt zurück

Trickbetrügern ging eine Frau am Donnerstag in Langenau auf den Leim.

Ulm (ots)

Gegen Mittag betraten zwei Betrüger eine Apotheke. Einer kaufte Traubenzucker und bezahlte mit einem Schein. Diesen forderte er zurück und gab der Angestellten eine Münze. Sein Begleiter verwickelte die Frau in ein Gespräch. Danach forderte der andere erneut den Schein zurück. Beharrlich stritten beide Männer ab, diesen schon bekommen zu haben. Verunsichert übergab die Frau den Schein nochmals. Die Polizei hat die Ermittlungen nach den Betrügern aufgenommen. Die sollen zwischen 25 und 30 Jahre alt sein, südländisch aussehen und braun gebrannt sein. Beide sprechen dialektfreies Deutsch. Einer trug kurze, blonde, gegelte Haare und hat am linken Hals eine Tätowierung. Hinweise an die Polizei bitte unter der Telefon-Nr. 0731/1880.

Tipps der Polizei: Lassen Sie sich bei "Geldgeschäften" nicht verunsichern und nicht einschüchtern. Im Zweifel verschieben Sie die Rückgabe auf einen späteren Zeitpunkt und verlangen Sie die Anschrift des "vermeintlich Geprellten". Schöpfen Sie Verdacht, dann achten Sie darauf, ob die Personen ein Fahrzeug benutzen. Merken Sie sich bitte das Kennzeichen und verständigen Sie die Polizei.

+++++++0332933

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: Holger.Fink@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell